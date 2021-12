Geheimnisvoller Raum ohne Türen

Gronau

Jeder Gronauer kennt das imposante Gebäude des Wirtschaftszentrums. Es wurde als Spinnereigebäude errichtet und tut seit 1993 Dienst in seiner neuen Funktion. Was sich aber hinter den Türen abseits der Gründerfirmen und Büros befindet, was auf dem Dach und unter der Erde, ist nur wenigen bekannt. Einer, der das Gebäude wie seine Westentasche kennt, ist Klaus Damaske. Er nahm Redakteur Guido Kratzke mit auf eine spannende Reise und zu manchem Geheimnis.

Von Guido Kratzke