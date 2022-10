Gehobene Gastronomie für den Kurti

Dagmar Wigbels glaubt an die Zukunft der Innenstadt – und sieht als einen elementaren Faktor für eine Attraktivitätssteigerung die Ansiedlung gehobener Gastronomie an. Als Standort im Auge hat die Geschäftsführerin der Firma Wibo Immobilien den Bereich Schulstraße/Kurt-Schumacher-Platz.

Immobilienunternehmerin Dagmar Wigbels will an zentraler Stelle Impuls setzen

Dagmar Wigbels glaubt an die Zukunft der Innenstadt – nicht wie bislang mit Schwerpunkt auf dem stationären Einzelhandel, sondern in neuer Kombination aus Wohnen, Arbeiten Einkaufen und Freizeiterleben. Als elementaren Bestandteil dabei sieht die Immobilienunternehmerin und Geschäftsführerin der Firma Wibo das gastronomische Angebot. Dieses will sie an zentraler Stelle, nämlich auf der Nordseite des Kurt-Schumacher-Platzes im Übergang zur Schulstraße im Gebäude Nummer 9 mit einem Restaurant mit gehobenem Speisenangebot ergänzen. Einen Interessenten, bislang außerhalb der City ansässig, hat sie. Das bestehende Gebäude muss allerdings im Erdgeschoss erweitert werden, um dem neuen Mieter eine langfristig wirtschaftliche Basis am neuen Standort eröffnen zu können. Dagmar Wigbels: „Es geht um eine Erweiterung in einer Größenordnung von rund 45 auf etwas mehr als 100 Quadratmeter.“