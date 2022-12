Gehörlosen-Seelsorger aus Passion

Pfarrer Norbert Schulze Raestrup ist tot. In Gronau ist er durch seine 15-jährige Amtszeit noch in Erinnerung. Über die Grenzen der Dinkelstadt Hinaus wirkte er bis zum Jahr 2017 als Diözesanpräses für die Gehörlosenseelsorge.

Mehr als 15 Jahre war er in St. Antonius in Gronau tätig, zuletzt lebte er in Roxel: Am Freitag ist Pfarrer Norbert Schulze Raestrup überraschend verstorben. Dies teilt die katholische Pfarrei im Westen Münsters St. Liudger mit. Einen besonderen Namen hatte sich der Geistliche im Bereich der Gehörlosen-Seelsorge gemacht. Bis zum Karsamstag im Jahr 2017 war er als Diözesanpräses für die Gehörlosenseelsorge im Bistum Münster tätig.