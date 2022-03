Geld für die Innenstadt

28 Kommunen – 33 Förderbescheide. Das sind die Zahlen eines Treffens von Vertretern dieser 28 Kommunen mit Regierungspräsidentin Dorothee Feller in der Bezirksregierung Münster am Mittwoch. Mit dabei war Gronau.

Die von der Bezirksregierung bewilligten Förderbescheide, die die Regierungspräsidentin an die Kommunen übergeben hat, enthielten allesamt Gelder aus dem Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung der Innenstädte. Finanzielle Mittel, die den Städten und Gemeinden dabei helfen, ihre Innenstädte und Zentren, weiter attraktiv zu halten und zu stärken.

Für die Förderung der Gronauer Innenstadt, unter anderem für den Umbau von Ladenlokalen und die bauliche Anpassung zur Vergrößerung von Verkaufsflächen, erhält die Stadt Gronau einen Förderbescheid über 262 170 Euro. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten werden mit 291 300 Euro veranschlagt. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Projekte mit einem Zuschuss von 90 Prozent. Mit den bereits bewilligten Förderungen aus den ersten beiden Programmphasen von 484 731 Euro kommt die Stadt nun auf einen Gesamtbetrag von 746 901 Euro.

Für das Stadtteilzentrum Epe werden zudem 27 000 Euro Fördergelder für den Umbau von Ladenlokalen und die Schaffung von allgemeinen Innenstadt-Qualitäten bewilligt. Bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 30 000 Euro liegt auch hier der Fördersatz bei 90 Prozent. Für den Stadtteil Epe wurden zuvor bereits 184 139 Euro aus dem Programm bewilligt. Der gesamte Förderbetrag für Epe liegt somit bei 211 139 Euro.

Zum Hintergrund der Förderung schreibt die Bezirksregierung: „Durchgreifende Veränderungen im Handel hinterlassen seit längerem auch räumlich Spuren. Angebot und Nachfrage haben sich in den Städten enorm verändert. Innenstädte werden in Zukunft anders aussehen. Das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte setzt auf kurzfristige Interventionen, mit denen die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt und Zeit gewonnen werden soll, um neue Lösungen zu entwickeln. Kernstück ist dabei ein An- und Weitervermietungsmodell, mit dem die Städte und Gemeinden in von ihnen ausgewählten Konzentrationsbereichen in die Lage versetzt werden, leerstehende Ladenlokale zu vergünstigten Mieten für neue Geschäftsmodelle zur Verfügung zu stellen.“