Geld und Schmuck erbeutet

Bargeld und Schmuckstücke haben zwei Täter bei einem Raub in Gronau erbeutet.

Raub in Gronau

Der Geschädigte schildert gegenüber der Polizei, dass er am Samstag gegen 22.20 Uhr aus einem Wettbüro an der Enscheder Straße kommend zu seinem Wagen gegangen sei. Einer der Unbekannten habe sich auf die Beifahrerseite gesetzt und ihn mit einem Gegenstand, mutmaßlich ein Messer, bedroht. Der Beraubte beschrieb die Täter wie folgt: Der erste Täter: circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kurzer schwarzer Bart, dunkler Teint, bekleidet mit einer schwarzen kurzen Jacke. Der andere war circa 40 bis 45 Jahre alt, 1,85 Meter groß und trug einen langen, schwarzen Bart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau,

02562 9260.