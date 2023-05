Geldautomat in Gronau gesprengt – Täter auf der Flucht

In der Nacht zu Mittwoch (3. Mai) sprengten vier noch unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Ahauser Straße im Gronauer Stadtteil Epe. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die Ermittlungen laufen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr am frühen Mittwochmorgen, wie Frank Rentmeister, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Borken, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Die vier unbekannten Täter sprengten einen Geldautomaten in einer SB-Filiale der Sparkasse Westmünsterland an der Ahauser Straße. Danach entkamen sie mit einem VW Golf mit niederländischem Kennzeichen.

Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Der Schaden an dem Gebäude, in dem sich keine Wohnungen befinden, soll nach einer ersten Einschätzung jedoch hoch sein. Die Ermittlungen dauern an. Ob die Täter bei der Sprengung Bargeld erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

Vermehrt Geldautomaten im Kreis Borken gesprengt

Erst vor kurzem war es zu einem Vorfall dieser Art im Kreis Borken gekommen: Unbekannte hatten nachts einen Geldautomaten in Stadtlohn gesprengt. Zeitweise war unklar, ob sich noch Sprengmaterial im Gebäude befunden hatte. Nur wenige Tage danach wurde ein Geldautomat im Verkaufsladen einer Bäckerei in Isselburg gesprengt.