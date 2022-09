Gelungener Abschluss in der Kirche

Ein straffes Programm hatte sich Vocalcoach und Chorleiter Volker Dymel aus Hamburg vorgenommen, als er am Freitag in den dreitägigen Chorworkshop gestartet ist. Sieben Lieder standen auf dem Plan und er versprach den Sängerinnen, dass bis Sonntag zum Abschlusskonzert in der St.-Agatha-Kirche jeder Song sitze.

Mit viel Energie und guter Laune forderte er die 36 Sängerinnen bereits beim Einsingen. Die Stimmen wurden auf Herz und Nieren geprüft und so manche Sängerin setzte sich kurzum in eine andere Stimmlage um. Somit war ein dreistimmiger Chorklang sichergestellt.

Nicht nur, dass die Liedtexte erlernt werden mussten, es kam auch noch Bewegung ins Spiel. Das muss grooven, rief Volker Dymel den Sängerinnen zu, die sogleich beherzt das Geforderte umsetzten. Gemeinsam mit Gastsängerinnen probten die Damen des Frauenchors im Alten Gasthaus Meyer. Unterbrochen wurden die einzelnen Sessions lediglich für eine Mittags- oder Kaffeepause.

Am Sonntagvormittag wurden alle bisher erlernten Lieder wiederholt, eine Choreografie einstudiert und die Solistinnen Verena Mikosch und Martina Averbeck erhielten die Chance, noch einmal ihre Soloparts zu verfestigen.

Volles Haus und voller Mitgesang

In der Agathakirche sollte das Abschlusskonzert stattfinden. Ein fast volles Haus erwartete die Sängerinnen um Volker Dymel, der sichtlich begeistert war über den regen Zuspruch. Mit Liedern wie „He´s got the whole world in his hands“ oder „This little Light of mine“ wurde auch das Publikum immer wieder von Volker Dymel zum Mitsingen aufgefordert.

Auch Eigenkompositionen hatte Volker Dymel im Gepäck, etwa seinen selbst geschriebenen Song „Fear not“ – ein zeitgenössisches Lied, das den Menschen Trost in den Unruhen dieser Welt spenden soll. Mit viel Gefühl wurde es von den Sängerinnen vorgetragen. Am Ende des Konzerts forderten die begeisterten Zuhörer eine Zugabe und die Sängerinnen wurden nicht müde, dieser Forderung nachzukommen. Mit „Every day is a great day of thanksgiving“ verabschiedeten sich die Sängerinnen und Volker Dymel von einem dankbaren Publikum.