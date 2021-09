Gemeinsam auf einem guten Weg

„Eigentlich haben wir die Speisen viel zu günstig angeboten.“ Wenn Adelheid Haneberg an die beiden Aktionen beim Besuch des Missio-Trucks in der vergangenen Woche und beim Stadtfestival zurückdenkt, dann wird ihr heute bewusst: Wir hätten auch etwas mehr verlangen können. Denn damit wären noch mehr Spenden für das Brunnenprojekt der ökumenische Frauengruppe aus Gronau zusammen gekommen. Zu ihr gehören neben der Baptistin Haneberg auch Ayfer Aytekin und Samira Kumru von der syrisch-orthodoxe Kirche. Sie haben sich beim Weltgebetstag der Frauen in Gronau kennen und schätzen gelernt, führen jetzt das Projekt gemeinsam durch (die WN berichteten).

Erfolgreiche Verkaufsaktionen

Vor ihren beiden Verkaufsaktionen befanden sich bereits 2710 Euro in dem zusammengetragenen Spendenpaket. Nun sind noch einmal weitere 2350 Euro dazu gekommen – und damit wurde ein großer Schritt auf dem Weg zum Gesamtbetrag von 8000 Euro erzielt.

Die werden nämlich benötigt, damit durch das Projekt Gain in Afrika durch die internationale überkonfessionelle christlich-humanitäre Hilfsorganisation ein weiterer Brunnen errichtet werden kann.

„Während unser Projekt am Missio-Truck wahrgenommen wurde haben viele Besucher beim Stadtfestival nur die leckeren Sachen an unserem Verkaufsstand gesehen“, blickt Haneberg im Gespräch mit unserer Redaktion auf die beiden jüngsten Spendensammelaktionen zurück. „Vielen ist wahrscheinlich nicht bewusst gewesen, dass wir die Speisen für den guten Zweck zubereitet und angeboten haben.“ Ableiten konnte sie diese Einschätzung daher, dass die Besucher am Missio-Truck häufig weitere Geldbeträge gespendet haben. Beim Stadtfestival sei dies nicht der Fall gewesen. „Da haben sich aber viele über unser günstiges Angebot gefreut – und dass alles so gut geschmeckt hat.“

5000-Euro-Grenze überschritten

Auch wenn mittlerweile die 5000-Euro-Grenze erfolgreich überschritten wurde: ihr Zielbetrag ist noch ein ganzes Stück weit entfernt und wird noch einiges an Anstrengungen und Engagement von den interkulturell agierenden Frauen verlangen. „Wir müssen jetzt mal schauen, wann und wo wir wieder ein Angebot für den guten Zweck machen können“, blickt die engagierte Christin nach vorne und hat dabei die eine oder andere Veranstaltung bereits im Blick. Und wenn dann ein paar Cent mehr für die Leckereien verlangt werden, dann dient dies vor allem natürlich dem guten Zweck.