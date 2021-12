Gemeinsam die Kurve kriegen

Gronau

Drei Jugendliche haben sich Anfang des Jahres an die Politik gewandt. Sie wünschten sich eine Mountainbike-Strecke im Wald, am liebsten in den Eper Bülten. Statt der Bülten ist es ein Waldstück am Ter-Meulen-Weg geworden – hier nimmt die Strecke langsam Gestalt an.

Von Frank Zimmermann