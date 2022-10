Gemeinsam für den kleinen Nick

Einen Abstrich zu machen, dauert nur ein paar Sekunden – kann aber vielleicht helfen, ein Leben zu retten. Der sechsjährige Nick aus Epe ist zum zweiten Mal in seinem jungen Leben an Leukämie erkrankt und benötigt eine Knochenmarktransplantation. Über eine große Typisierungsaktion soll nun ein Spender gefunden werden.

Es gibt Momente, in denen ist eine Vereinszugehörigkeit nicht wichtig – da zählen andere Dinge. Jetzt gibt es in Epe eine solche Situation, die dafür sorgt, dass die Vereinsfarben in den Hintergrund treten: Der kleine Nick spielt eigentlich Fußball in der G-Jugend des FC Epe. Doch sein Hobby steht jetzt hinten an. Mit gerade einmal sechs Jahren ist der begeisterte Kicker zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt – und benötigt dringend Hilfe.

Darf nicht in die Schule

„Im August wurde der große Fußballfan eingeschult, doch in die Schule darf er nicht. Denn im gleichen Monat bekam die fünfköpfige Familie die Schocknachricht, dass Nick erneut erkrankt ist und nun auf eine Stammzellspende angewiesen ist, um gesund zu werden! ,Für uns Eltern war es ein Schock. Im März hieß es doch, er sei krebsfrei‘, erzählen Mama Anja und Papa Waldemar. Nun stehen Chemo, Bestrahlung und anschließend eine Stammzelltransplantation an“, heißt es in einem Flyer, in dem auf das Schicksal der Familie aufmerksam gemacht wird.

Geeigneter Spender gesucht

Voraussetzung für die Stammzellentransplantation ist, dass ein geeigneter Spender gefunden wird. Deshalb sind die Stammtischschwestern der Mutter aktiv geworden. Sie haben gemeinsam mit der DKMS – auch bekannt als Deutsche Knochenmarkspenderdatei – eine Typisierungsaktion ins Leben gerufen, die am 6. November von 10 bis 17 Uhr am Sportplatz des FC Epe am Nienborger Damm 15 durchgeführt werden soll. Unterstützt wird die Aktion, bei der die Organisatoren mit bis zu 1000 Teilnehmern rechnen, nicht nur durch den gastgebenden Verein, sondern auch durch Vorwärts Epe. Auf dem Feld getrennt, bei der Hilfe für Nick vereint, ist dabei der Tenor.

Der Kreis der Unterstützer reicht mittlerweile weit über die beiden Sportvereine hinaus. Stammtische, Kegelclubs, Arbeitskollegen und Freunde bringen sich mit ein. Die Organisatoren gehen nach Rücksprache mit der DKMS davon aus, dass es sich bei der Typisierungsaktion in Epe wohl um die erste in dieser Größenordnung nach Ausbruch der Corona-Pandemie handeln könnte.

„ »Derzeit sind wir noch aktiv auf der Suche nach Spenden von Unternehmen.« “ Katrin Wülker

Als gemeinnützige Organisation ist die DKMS auf Spenden angewiesen. Jede Registrierung einer neuen Spenderin oder eines neuen Spenders kostet zurzeit 40 Euro.

„Derzeit sind wir noch aktiv auf der Suche nach Spenden von Unternehmen“, erklärt Katrin Wülker, die im Team die Rolle der Ansprechpartnerin übernommen hat. „Es gibt auch die Möglichkeit, direkt über die Seite der DKMS zu spenden – dann gibt es auch automatisch eine Spendenquittung“, erläutert die Mitorganisatorin. Erreichbar ist sie per E-Mail an dw_bau@yahoo.de.

Kostenloses Testkit

Für diejenigen, die sich gerne kostenlos typisieren lassen möchten, am Aktionstag in Epe jedoch nicht vor Ort sein können, hat Wülker noch einen Tipp parat: „Das Test-Kit kann man auch kostenfrei bei der DKMS anfordern.“ Der Test selber ist noch einfacher, als die bekannten Corona-Tests. „Es muss nur mit dem kleinen Stäbchen ein Schleimhautabstrich im Mundraum gemacht werden“, verweist Wülker darauf, dass dies in Sekunden von jedermann ohne großen Aufwand erledigt werden kann.