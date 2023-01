Gemeinsam geht mehr

Gronau

Die Stadt Gronau will mit dem Paten-Modell Schwung in den lokalen Klimaschutz legen: In dieser Woche gab es die Auftaktveranstaltung. Noch mit relativ verhaltener Resonanz, aber doch vielversprechend: Gerade auch wegen der vielen Projektideen, die die Teilnehmer vortrugen.