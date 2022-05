Gemeinschaft verleiht Kraft

Zahlreiche Flüchtlinge und Gronauer Bürgerinnen und Bürger feierten am Sonntag eine orthodoxe Andacht zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Eingeladen hatte der Vorstand des Deutsch-Osteuropäischen Integrationsvereins für Kultur, Wirtschaft und Sport (DOIV) in die katholische St.-Antonius-Kirche.

Orthodoxe Andacht zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs

Die Andacht in der St.-Antonius-Kirche war für alle Beteiligten ein bewegendes Erlebnis.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht, damit endete der Zweite Weltkrieg in Europa.

Als Gedenktag erinnert er jährlich an den Neuanfang und die doppelte Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus. Als die Waffen schwiegen, waren mehr als 70 Millionen Opfer zu beklagen.

Nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft bedeutete dieser Tag den politischen, militärischen und moralischen Untergang des verbrecherischen Regimes in Deutschland, das die Welt in den Abgrund gestürzt hatte. In der Ukraine wird der Tag des Kriegsendes von 1945 als „Tag des Gedenkens und der Versöhnung“ gefeiert.

Aus aktuellem Anlass des Kriegs in der Ukraine hat der Deutsch-Osteuropäische Integrationsverein diese Andacht als Zeichen der Solidarität und für ein Friedensgebet möglich gemacht. Auf Wunsch der Ukrainerinnen und Ukrainer wurde ihnen mit diesem Treffen die Gelegenheit geboten, ihren Dank für die Unterstützung und Aufnahme in Gronau zum Ausdruck zu bringen.

Krieg scharf verurteilt

Zu der Andacht waren auch Bürgermeister Rainer Doetkotte, Vertreter der Bürgerstiftung und der Vorstand und Mitglieder des DOIV eingeladen. Die Andacht war allen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gronau offen. Aus Münster war der ukrainische Priester Arkadij Dubrovin angereist, der bereits die orthodoxe Ostermesse in der St.-Antonius-Kirche abgehalten hatte.

Bürgermeister Doetkotte erinnerte in seiner Rede an das unermessliche Leid des Zweiten Weltkriegs und verurteilte scharf den Krieg gegen die Ukraine. Er bedankte sich bei den Gronauer Bürgerinnen und Bürgern für die Willkommenskultur und ihren Einsatz, den sie für die Flüchtlinge zeigen und gezeigt haben, hieß die neuen Mitbürger herzlich willkommen und sicherte ihnen Solidarität zu.

Natalie Schiemann, die Vorsitzende des Deutsch-osteuropäischen Integrationsvereins, machte in ihrer Rede deutlich, dass die wichtigste Erkenntnis des Zweiten Weltkriegs die Wertschätzung des Friedens sei und dass dieser mit allen vernünftigen Mitteln kompromisslos verteidigt werden müsse.

Der Frieden stelle eine „Schlüsselbedingung für ein harmonisches Miteinander und für die freie Entwicklung eines jeden und der Gesellschaft als Ganzes“ dar, erklärte sie.

Ergreifende Worte

Die Ukrainerin Irina Serbul, selbst im März als Flüchtling in Gronau angekommen, fand in ihrer Ansprache ergreifende Worte. Sie sprach über die Traumatisierung ihrer Landsleute und über die Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende ist. Irina Serbul bedankte sich bei allen Gronauerinnen und Gronauern, dem Bürgermeister und der Vorsitzenden des DOIV für die Herzlichkeit, das Verständnis und die Hilfsbereitschaft, die den ukrainischen Flüchtlingen in Gronau entgegengebracht wurde.

Die feierliche Atmosphäre in der Kirche wurde durch die beiden Ukrainerinnen Luise Uberija und Dasha Domnich geschaffen, die mit einem Kriegslied aus ihrer Heimat die Zeremonie begleiteten.

Der Inhalt des Lieds spricht den Menschen Stärke und Mut zu und beeindruckte viele Andächtige emotional sehr tief. Tränen flossen, es wurde mitgesungen und geklatscht.

Als besonderen Dank für die hilfsbereite Aufnahme in Gronau überreichten ukrainische Frauen dem Bürgermeister am Schluss des Gedenkens ein großes traditionelles Brot aus süßem hellem Teig mit vielen Verzierungen.

Die Vertreterin der Bürgerstiftung „Gronau Hilft!“ erhielt stellvertretend für alle Aktiven der Stiftung einen Strauß Blumen für die großartige Unterstützung.

Unterstützung der Flüchtlingskinder

Nach der Andacht wurden von den Mitarbeiterinnen des Vereins verschiedene kleine Präsente an die Kinder verteilt, die von Gronauer Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Vor der Kirche verschenkten ukrainische Frauen kleine selbstgestickte Bildchen in den ukrainischen Farben gelb und blau und Armbänder an die Bürgerinnen und Bürger.

Seit den frühen Mittagsstunden verkauften Ukrainerinnen am einem Stand in der Einkaufszone selbstgebackene Pirogen mit verschiedenen Füllungen. Diese Aktion wurde gemeinsam mit der Bürgerstiftung „Gronau Hilft“ zur Unterstützung der Flüchtlingskinder durchgeführt.

Die Aktion kam so gut an, dass sie in Zukunft sicherlich wiederholt wird.

„Dieses gemeinsame Treffen hat deutlich gemacht, wie wichtig die Erinnerungskultur ist, dass Gemeinschaft Kraft verleiht und der Dialog der Menschen untereinander und miteinander ein wichtiger Beitrag zum Frieden vor Ort ist“, sagt Natalie Schiemann.