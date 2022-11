„Genetischer Zwilling“ ist gefunden

Die Freude ist riesengroß – bei allen Beteiligten: Für den sechsjährigen, an Blutkrebs erkrankten Nick gibt es einen genetischen Zwilling, der für eine Stammzellenspende in Betracht kommt.

Hoffnung für den sechsjährigen, an Leukämie erkrankten Nick aus Epe

„Es ist wie der vielzitierte Sechser im Lotto, wir können es noch gar nicht fassen.“ Hörbar emotional reagiert Katrin Wülker am Telefon, als die Redaktion sie am Montagmittag anruft, um ihre Reaktion auf die freudige Nachricht zu erfahren: Es gibt einen „genetischen Zwilling“ des sechsjährigen Nick aus Epe, dessen Stammzellen ihn als Spender für den an Leukämie erkrankten Jungen qualifizieren. Mehr noch: Zehn von zehn Gewebe-Merkmalen des Knochenmarks stimmen überein.