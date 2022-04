Genosse seit Adenauers Zeiten

Als Johann Pöhlau in die SPD eingetreten ist, war Konrad Adenauer noch Bundeskanzler. 60 Jahre ist das her. Vielleicht gab es ja einen Zusammenhang zwischen dem Parteieintritt und Adenauers Kanzlerschaft, mutmaßte Norbert Ricking. Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und Landtagskandidat ehrte am Freitagabend die Jubilare des Ortsvereins Gronau-Epe beim Frühlingsfest. Das feierten die Sozialdemokraten in Duesmanns Spinnerei mit vielen Gästen aus der Politik, den Vereinen und Verbänden.

