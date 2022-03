Geo-Ressourcen nachhaltig nutzen

Das Kavernenfeld in Epe ist ein wichtiger Standort zur Gewinnung und Lagerung von Rohstoffen. Für den nachhaltigen Umgang mit sogenannten Geo-Ressourcen soll nun der Aufbau eines breiten, fachlich-technischen Verständnisses in der Öffentlichkeit und ein offener Dialog über den Umgang mit Geo-Ressourcen angegangen werden.

Um über den nachhaltigen Umgang mit Geo-Ressourcen heute und in Zukunft zu informieren, bietet die Forschungskooperation Epe (FK Epe) an fünf Terminen kostenlose Informationsveranstaltungen und Exkursionen für Bürgerinnen und Bürger an. Die erste Veranstaltung zum Thema „Einführung in den Kavernenbetrieb und den Bohrlochbergbau“ findet am 8. April (Freitag) statt (s. Info-Kasten).

Ein nachhaltiger Umgang mit Geo-Ressourcen wird im Hinblick auf die derzeitige Krisensituation sowie durch die steigende Ressourcenknappheit zunehmend relevanter. Geo-Ressourcen sind alle Ressourcen, die der menschlichen Gesellschaft als Lebensgrundlage dienen. Heute und auch in Zukunft ist es deshalb wichtig, bei der Gewinnung, Nutzung und Entsorgung von Geo-Ressourcen über alternative Möglichkeiten und Konzepte nachzudenken. Eine dieser Möglichkeiten ist die sogenannte zirkuläre Wertschöpfung. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Innovationskonzept, bei dem alle Prozessschritte so gestaltet werden, dass Ressourcen möglichst lange ohne Verlust in Kreisläufen geführt werden können.

Zum nachhaltigen Umgang mit Geo-Ressourcen im Sinne der zirkulären Wertschöpfung gehört neben der untertägigen Gewinnung (zum Beispiel Steinsalz) auch die untertägige Speicherung von Rohstoffen (unter anderem Erdgas, Rohöl, Helium, Wasserstoff). Dieser Prozess beinhaltet, dass dort, wo die untertägige Gewinnung und Speicherung stattfindet, Entwicklungen an der Tagesoberfläche und in der umgebenden Umwelt beobachtet werden. Zu diesen Entwicklungen gehören unter anderem Bodenbewegungen, Auswirkungen auf die Geo-Ressource Wasser sowie der Betrieb bergbaulicher Anlagen.

Es ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit, herauszuarbeiten, wie ein nachhaltiger Umgang mit Geo-Ressourcen umgesetzt werden kann, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Gronau. Die Basis dafür bilden der Aufbau eines breiten, fachlich-technischen Verständnisses in der Öffentlichkeit und ein offener Dialog über den Umgang mit Geo-Ressourcen.

Daher werden von der Forschungskooperation Epe mehrere inhaltlich aufeinander aufbauende Informationsveranstaltungen durchgeführt. Die Reihe der Informationsveranstaltungen ist öffentlich und kostenlos. Neben der fachlich-technischen Präsentation bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, sich auszutauschen und Antworten auf Fragen zu erhalten.

Veranstaltungsprogramm Foto: Im Programm der Informationsveranstaltungen sind die folgenden Veranstaltungen vorgesehen: Einführung in den Kavernenbetrieb: Der Bohrlochbergbau im Eper Amtsvenn und seine Auswirkungen unter Bezugnahme einer 3D-Untergrunddarstellung (8. April, 18 Uhr, Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße 1, Sitzungssaal, circa zwei Stunden);,Bergrecht, Bergschäden, Bergschadenkunde (10. Juni, 18 Uhr, Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße 1, Sitzungssaal, circa zwei Stunden);,Fahrradexkursion Kavernenbetrieb (13. August, 10 bis 15 Uhr, Treffen am Restaurant Noa Garden (ehem. „Heidehof“), Amtsvenn 1, danach Fahrradexkursion für circa fünf Stunden inklusive langer Pausen an den Exkursionspunkten);,Die Zukunft des Kavernenbetriebs im Eper Amtsvenn: u.a. Endverwahrung, Wasserstoff (9. September, 18 Uhr, Wirtschaftszentrum Gronau (WZG), Fabrikstraße 3);,Umwelt- und Geomonitoring von Bergwerken (Termin wird noch bekannt gegeben). ...

Über das Programm hinaus ist es jederzeit möglich, die aktuellen Tätigkeiten der Forschungskooperation Epe im Internet nachzuvollziehen. Hier können auch die öffentlichen Geodaten für das Forschungsgebiet eingesehen werden.