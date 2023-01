Georgschule räumt kräftig ab

45 Staffeln der Grundschulen und 43 Teams der weiterführenden Schulen mit insgesamt 352 Aktiven waren am Freitag am Start beim 32. Staffelschwimmen der Gronauer Schulen, zu dem der Schwimmverein Gronau eingeladen hatte.

Der Vorsitzende des Schwimmvereins, Wilhelm Nassmacher, konnte damit annähernd so viel Schülerinnen und Schüler begrüßen wie vor drei Jahren. „Darüber freue ich mich sehr“, so Nassmacher. Er dankte gleichzeitig der Stadt und den Stadtwerken: „Während in den letzten Jahren anderenorts viele Bäder geschlossen wurden, haben wir in Gronau mit zwei Freibädern und dem Hallenbad weiterhin sehr gute Bedingungen für das Schwimmen. Schwimmen macht Spaß, ist gesund und manchmal auch überlebenswichtig“, betonte der Vereinsvorsitzende. „Richtig schwimmen kann man aber erst, wenn man das Schwimmabzeichen in Bronze erworben hat“, ergänzte er und lud die Kinder und Jugendlichen ein, dies beim Schwimmverein Gronau zu erwerben.