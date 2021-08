Gesamtkonzept gegen die Vermüllung muss her

Die Stadt Gronau hat ein Müllproblem. Und zwar nicht nur an den Standorten von Glas-, Papier und Altkleidercontainern. Auch auf öffentlichen Grünflächen, Straßen, Wege und Spielplätze nimmt die Verschmutzung stetig zu. Zigarettenkippen, Kaugummi, Hundekot und neuerdings gebrauchte Mund- und Nasenschutzmasken prägen das Bild.

Zu dieser Einschätzung kommt zumindest die SPD-Ratsfraktion. Sie stellt deshalb für die nächste Ratssitzung oder die nächste Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Digitales einen Antrag, das Problem mit einem Gesamtkonzept beherzt anzugehen. Dieses müsse geeignet sein, die wilden Müllbeseitigungen und Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erheblich zu reduzieren, das Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten auch durch einen verstärkten Personaleinsatz zu optimieren und zu intensivieren. Das Gesamtkonzept solle auf drei Säulen ruhen: städtischen Maßnahmen, ehrenamtlichem Engagement und auf der Einbindung gewerblicher Unternehmen.

Kostenfaktor

Zur Begründung, warum die Sozialdemokraten jetzt für die Lösung dieses nicht ganz neuen Problems einen neuen Anlauf nehmen wollen, heißt es in dem vierseitigen Antrag: „Seit Jahren ist die widerrechtliche Müllbeseitigung an Containern und in Grünanlagen nicht nur ein Ärgernis, sondern auch ein erheblicher Kostenfaktor. Auch die Verunreinigung der Straßen und Wege in der Innenstadt und in den Wohngebieten sorgt für Unmut bei den Anwohnern. Die bisher von der Politik mehrheitlich beschlossenen und durch die Verwaltung umgesetzten Maßnahmen haben jedoch nicht den nötigen Erfolg erzielt.“ Einige Maßnahmen seien sogar kontraproduktiv: „Verstärkte Säuberung und kostenträchtige Müllbeseitigung durch die Chance führten an einigen Standorten lediglich zu schnelleren Neu-Verschmutzung der Stellflächen.“ Andere lägen aufgrund der aktuellen Situation bedauernswerterweise auf Eis: „Verstärkte Kontrollen durch die Ordnungsbehörde, auch in den Abendstunden, konnten aufgrund der Pandemie und der unzureichenden Personaldecke nicht ausreichend durchgeführt werden.“

Deshalb solle die Stadt nun anderthalb Stellen für sogenannte Mülldetektive schaffen. Mit dem zusätzlichen Personal könnten repressive Maßnahmen konsequenter durchgesetzt werden, hofft die SPD. Das Konzept setzt aber auch auf Vorbeugung, zum Beispiel durch gezielte Info-Veranstaltungen oder die Errichtung einer Koordinationsstelle „Saubere City“.

Alles in allem kommt die SPD zu dem Schluss, dass es sich bei der Müllproblematik um ein sehr vielschichtiges Thema handelt, sodass auch nur eine umfassende Lösungsstrategie zum Erfolg führen kann.