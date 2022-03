Gesamtschule Gronau startet vierzügig

Die weiterführenden Schulen in Gronau wissen inzwischen, mit wie vielen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern sie ins Schuljahr 2022/23 starten können. Auf WN-Anfrage teilte die Stadt mit, dass am Werner-von-Siemens-Gymnasium 102 Kinder angemeldet wurden, an der Gesamtschule Gronau 84, an der Fridtjof-Nansen-Realschule 120 und an der Euregio-Gesamtschule Epe 100 Kinder. 54 Mädchen und Jungen aus Gronau wurden an der Bischöflichen Canisiusschule Ahaus oder am Missionsgymnasium in der Bardel angemeldet.

