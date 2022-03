Gesamtschüler fordern Frieden

Die Schülervertretung der Gesamtschule Gronau hat am Freitag eine Aktion gegen Krieg und für Frieden in der Welt organisiert. Aktueller Anlass dazu ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Fast alle Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule trafen sich dazu auf dem Schulhof und bildeten das bekannte Peace-Zeichen. Viele hatten dazu Friedenstauben oder ähnliche Symbole gemalt, die Forderungen „Frieden“ und „No War“ waren deutlich zu erkennen. Zudem hatte die Jahrgangsstufe elf an diesem Tag einen Waffelverkauf für die Schülerinnen und Schüler organisiert, dessen Erlös von etwas mehr als 200 Euro an die Ukraine-Hilfe gespendet wird.