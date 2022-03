Bereits zum zweiten Mal hat nun ein Treffen einiger Gronauer Ratsfrauen stattgefunden. Die Idee dazu hatten Susanne Reinhoffer (UWG) und Birgit Hüsing-Hackfort (WEG), als sie sich auf dem Gronauer Wochenmarkt trafen.

Gesagt, getan fand Ende 2021 das erste Treffen im Wirtshaus Epe statt. Das zweite folgte am vergangenen Freitag im Dinkelhof Gronau. Das dritte Ratsfrauentreffen ist für den 24. Juni (Freitag) im Restaurant Verst terminiert.

Die Treffen sollen viermal im Jahr in verschiedenen Gaststätten stattfinden, und es soll einen Wechsel zwischen Epe und Gronau geben. Neben einem Kennenlernen und einem stetigen Austausch sind den Ratsfrauen auch verschiedene politische Themen und Inhalte wichtig.

Deshalb wurde Edith Brefeld, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gronau, als erste Referentin eingeladen. Edith Brefeld referierte über ihren Werdegang bei der Stadt Gronau, ihren Aufgaben- und Wirkungsbereich als Gleichstellungsbeauftragte und zeigte ihre Vernetzungsstrukturen und Projekte auf.

Ein Kurzreferat „Gleichgestellt! . . . oder nicht?“ führte die Ratsfrauen in die Geschichte der Frauenrechte ein: Am 19. März 1911 wurde in Österreich, Ungarn, Dänemark, der Schweiz und im Deutschen Reich der erste Internationale Frauentag gefeiert. Erst 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt und gesetzlich verankert. 82 Prozent der Frauen gaben im Januar 1919 ihre Stimme ab – und 37 weibliche Abgeordnete zogen nach der Wahl in das Parlament ein.

Im ersten deutschen Bundestag lag der Frauenanteil noch bei 6,8 Prozent. Von 1987 bis 1990 lag der Frauenanteil mit 15,4 Prozent erstmals höher als ein Zehntel. 1990 saßen mehr als 20 Prozent Frauen im Bundestag, seit 1998 sind es konstant über 30 Prozent.

In vielen Ländern sind die Frauenrechte jedoch bis heute nicht angekommen, heißt es in einer Mitteilung über das Treffen.

Eine kleine Pointe zum Schluss: Zum gemütlichen Teil des Treffens bestellten einige Ratsfrauen bewusst anstatt eines Ratsherrenschnitzels das Ratsfrauenschnitzel.