Gespräch mit Wibke Brems über Gaskavernen

Der Ortsverband der Grünen in Gronau veranstaltet am heutigen Freitag ein Gespräch mit der Landtagsabgeordneten Wibke Brems. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im Café Grenzenlos, Kurt-Schumacher-Platz 6. Dort will Brems mit den Gronauern über Aspekte der Gasspeicherung in Salzkavernen sprechen. Im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die Gasspeicherung neue Brisanz erhalten. In Gronau sind vor allem Anwohner des Kavernenfeldes besorgt. Es geht um undichte Kavernen bzw. Leitungen, aus denen bereits Öl in die Landschaft geflossen ist. Bodensenkungen durch die Kavernen sind ebenfalls Anlass für Besorgnisse der Bewohner in diesem Bereich.

Fragen der Besucher zum Thema Kernenergie wird Brems genauso beantworten.

Brems ist seit 2017 Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/ Die Grünen in Düsseldorf. Sie ist Sprecherin ihrer Fraktion für Energiepolitik, Klimaschutz, Bergbausicherheit und Anti-Atom-Politik. Als ausgebildete Diplom-Ingenieurin der Elektrotechnik mit Fachrichtung „Erneuerbare Energien“ kann sie sicher auch zum Thema Energiewende kompetent über die politische Entwicklung berichten, schreiben die Grünen in ihrer Ankündigung.