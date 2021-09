Gespräche gegen die Einsamkeit

Martha Bösing vom Seniorenbeirat hatte die Idee schon länger „in der Schublade“, wie sie erzählt. Ganz neu sei das Prinzip ja auch nicht – aber in anderen Städten erprobt und erfolgreich. Nun will sie gemeinsam mit Margot Haupt (Seniorenbeirat), Elke Brefeld (städtische Altenhilfekoordinatorin) sowie Silke Uelsmann und Elke Böhmer-Noack (beide Caritas) einen Versuch in Gronau und Epe starten. So soll’s funktionieren: Anton, Bertha, Carl und Doris bilden eine Telefongruppe. Zweimal die Woche ruft Anton Bertha an und plaudert kurz mit ihr. Dann ruft Bertha Carl an, der wiederum Doris, und Doris ruft schließlich Anton an, damit sich die Kette wieder schließt.

