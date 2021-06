Gesuchter hinter Rigipswand versteckt

Ein gutes Versteck hatte sich ein mit Haftbefehl gesuchter Gronauer gesucht – allerdings entdeckten Zivilfahnder der Polizei ihn trotzdem. Als sie am Freitagabend vor seinem Haus in Gronau erschienen, ließ der Gesuchte zunächst die Rollläden herunter. Neben dem Gesuchten befanden sich weitere, mit Renovierungsarbeiten beauftragte Personen in dem Haus an der Losserstraße. Die Beamten durchsuchten das Haus und fanden ihn hinter einer Rigipswand im Dachgeschoss, wo er sich versteckt bzw. verstecken lassen. Der Mann wurde festgenommen. Zudem fanden die Beamten ein erlaubnispflichtiges Gewehr im Haus. Da der Festgenommene keine Berechtigungen dafür hatte, stellten die Beamten die Waffe sicher, teilt die Polizei mit.