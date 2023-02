Gesundheitszentrum geht in die Warteschleife

Gronau

Während der Bebauungsplan für die Stadtmitte langsam fertig wird, kommt es bei dem dort vorgesehenen Gesundheitszentrum zu einer Ehrenrunde. Die ursprünglichen Planungen der Stadt, mit der Firma Pyramis eine gemeinsame Genossenschaft zu gründen, wurden am Mittwochabend von der Politik mehrheitlich in geheimer Abstimmung abgelehnt. Die Verwaltung ist nun gefragt, die alternativen Modelle in Angriff zu nehmen.