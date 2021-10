Rat verweist Gutschein-Antrag in den Jugendhilfeausschuss zurück

Gronau

Im Jugendhilfeausschuss hatte die Idee noch uneingeschränkt Zustimmung gefunden; im Rat gab es am Mittwochabend allerdings Redebedarf. Gegenstand war der Antrag von „Pro Bürgerschaft“, Eltern zur Geburt ihres Kindes einen 50-Euro-Gutschein für Präventionsangebote wie Eltern-Kind-Kurse zukommen zu lassen. Das Kreisjugendamt verfahre im seinem Zuständigkeitsbereich so, die Stadt Gronau könne sich daran ein Beispiel nehmen, so Pro Bürgerschaft.