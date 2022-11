Glamour und Glitzer im Café Grenzenlos

Einen ungewöhnlich bunten Abend mit viel Glitzer und einer 2,10 Meter großen Lady (inkl. High Heels) verspricht Reinhard van Loh, Talkmaster im Café Grenzenlos. Drag-Queen Cassy Carrington, die sich mittlerweile zu einer festen Kulturgröße in Köln entwickelt hat, wird Gast auf der Couch im Café sein und aus ihrem schrillen Leben berichten.

Beginnen wird das mittlerweile fünfte Couchgespräch am 16. Dezember (Freitag) um 19 Uhr in Café Grenzenlos.

Ungewöhnliches Leben

Das erfolgreiche Format des Cafés zeigt einen Einblick in das ungewöhnliche Leben von Cassy, die in Münster geboren und in Schöppingen aufgewachsen ist, mittlerweile in Köln wohnt und arbeitet. Im zwanglosen Talk berichtet sie über die Widerstände, aber auch Glücksmomente in ihrem Leben.

Cassy moderiert, singt, schauspielert, schreibt Songs und führt Gesprächskreise in Jugendeinrichtungen zum Thema Diversität und Vielfältigkeit. Im bunten Nachtleben von Köln kennt sie sich bestens aus und wird auch hierüber plaudern, kündigen die Organisatoren des Abends an.

Live-Musik

Im Laufe der Veranstaltung wird Cassy Carrington auch einige Titel aus ihrem aktuellen Musikalbum „Neonlichter“ live präsentieren. Musikalisch ergänzt wird der bunte Abend durch die Hausband des Cafés, „Das Hitparaden Trio & Miss Marple“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Driland Kolleg Gronau, der Aidshilfe Westmünsterland und dem Jugendwerk Ahaus statt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze empfiehlt sich eine Anmeldung unter mechthild_odenbach@web.de.