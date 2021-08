Glasfasernetze in öffentlicher Hand halten

Die digitale Infrastruktur ist ein entscheidender Baustein für die Zukunft – und soll deshalb in öffentlicher Hand bleiben. So argumentieren die Grünen und begründet unter anderem damit, warum sie dafür gestimmt haben, dass die Stadt Gronau der Deutschen Glasfaser keine Grundstücke zur Verfügung stellt.

Die Grünen haben, wie sie in einer Pressenotiz mitteilen, in Aufsichtsrat und Rat die Stadtwerke bei dem Versuch unterstützt, das Projekt der „Deutschen Glasfaser“ (DG) in Gronau zu verhindern. Dafür benennen sie folgende Gründe:

Die DG sei inzwischen kein regionales Unternehmen mehr sondern in der Hand von internationalen Investorenfonds (eqtventures.com; omersventures.com). Deren Geschäftspraktiken machten skeptisch, gerade was die Auftragsvergabe an Subunternehmer mit zweifelhaften Arbeitsbedingungen sowie die langfristige Preisgestaltung und Versorgungssicherheit angehe. Dazu empfehlen die Grünen eine kurze Recherche der Firmengeschichte sowie einen Blick auf die Erfahrungen mit der DG in Ochtrup und Borken.

Bei der DG seien Infrastruktur und Telefonverträge in einer Hand, man könne vielerorts seine Internet- und Telefondienstleistungen nur von diesem einen Anbieter beziehen. Die Stadtwerke dagegen stellten lediglich Leitungsinfrastruktur bereit. Die Wahl des Telefonanbieters sei frei.

Unpraktische Dopplung

Die Stadtwerke hätten bereits einiges an Leerrohren verlegt, um die Glasfaseranschlüsse vorzubereiten. Wenn die DG nun ihre eigenen Rohre in geringerer Tiefe (30 bis 40 cm) darüber verlege, wäre das eine Doppelung und könne den Zugang zu tieferliegenden Versorgungsleitungen erschweren.

Wichtigstes Argument für die Grünen sei, dass die digitale Infrastruktur ein entscheidender Baustein für die Zukunft sei. Die Glasfasernetze sollen daher ganz bewusst in öffentlicher Hand gehalten werden, bei einem kommunalen Unternehmen wie den Stadtwerken.

Stadtwerke müssen beschleunigen

Natürlich sei mit dem (vorläufigen) Abbruch der Ausbaupläne der DG das Problem nicht gelöst – die digitale Infrastruktur müsse sofort ausgebaut werden. Der Ball liege jetzt bei den Stadtwerken: Die bereits laufenden Aktivitäten und Pläne zum Glasfaserausbau müssen deutlich beschleunigt werden. Dafür wollen die Grünen sich in Rat und Aufsichtsrat weiter einsetzen.

Konkret brauche es nun eine schnelle Festsetzung der priorisierten Ballungsgebiete sowie eine klarere Kommunikation mit der Bevölkerung. Die Stadtwerke dürften es nicht bei vagen Angaben zum weiteren Ablauf und Zeitplan belassen.