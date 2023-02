Glaube bewegt global

Das Bild zum Gebetstag mit dem Titel „I Have Heard About Your Faith” stammt von der jungen taiwanischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao.

Frauen in über 150 Ländern reichen sich an jedem ersten Freitag im März im Gebet rund um den Globus die Hand. Allein in Deutschland beteiligen sich alljährlich mehr als 800 000 Frauen am Weltgebetstag. In diesem Jahr wird der Gottesdienst in Gronau von Frauen der KFD St. Josef und der KFD St. Antonius – beide gehören der Kirchengemeinde St. Antonius an – sowie aus der ev. Kirchengemeinde, der Baptistengemeinde und der Mennonitengemeinde vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Weltgebetstag am 3. März verbindet christlichen Glauben und christliches Handeln für eine gerechte Welt. Ein Zeichen dafür ist auch die Gottesdienstkollekte, mit der Frauen vor Ort und weltweit unterstützt werden.

„Glaube bewegt“ lautet das Motto. Die Texte wurden verfasst von Frauen aus Taiwan. Im Zentrum steht der Epheserbrief: „Ich habe von eurem Glauben gehört“.

„Fromme Sprüche am Weltgebetstag reichen dafür nicht aus: Informiert beten – betend handeln! Deshalb wollen wir mit den Taiwanerinnen für das einstehen, was ihnen und uns wertvoll ist“, heißt es in der Einladung der Organisatorinnen.

Zum Wortgottesdienst am 3. März um 19 Uhr in der Josefskirche und der anschließenden persönlichen Begegnung bei Tee und Gebäck im Vietmeierhaus gegenüber der Josefskirche sind alle Interessierten eingeladen.