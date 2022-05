Gläubige feiern zwei Jubiläen

„Es gibt sie, die besonderen Momente im Leben. Es gibt sie auch in unserer Pfarrgemeinde. Grund genug dieser zu gedenken und uns zu bedanken bei den Menschen, die sie möglich gemacht haben. Zum einen sei da der damaligen Kaplan Hubert Vietmeier zu nennen, der den Bau der Pfarrkirche St. Josef bis zur Einweihung am 4. Mai 1952 maßgeblich vorangetrieben hat. Zum anderen hatte sich Pfarrer Barlage Ende der 80er für den Bau der Marienkapelle einsetzte, die am 2. Juni 1990 eingeweiht wurde. Seither ist sie ein Ort des Gebets und des Gedenkens für viele Gronauerinnen und Gronauer“, erklärte Pfarrer Michael Vehlken zu Beginn des Gottesdienstes, der gestern bei herrlichem Wetter vor eben dieser Kapelle inmitten der Natur an der Kaiserstiege begangen wurde.

Rund 150 Gläubige feiern mit

Somit hatte die Pfarrgemeinde St. Antonius an diesem Sonntag gleich doppelten Grund zum Feiern: das 70-jährige Bestehen der St.-Josefkirche sowie das 30-jährige Bestehen der Marienkapelle.

Im Anschluss an den Wortgottesdienst ging es für die rund 150 Gläubigen per Fiets zur St.-Josefkirche, wo die Feierlichkeiten auf dem Kirchplatz in gemütlicher Runde ausklangen.