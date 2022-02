Gläubige gehen in die Offensive

Gronau

In der katholischen Kirche tun sich Abgründe auf. Viele, die sich in der Kirche vor Ort engagieren, geraten in eine Position, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Das haben auch Pfarreiratsmitglieder der St.-Antonius-Gemeinde in Gronau erlebt. Deshalb wollen sie jetzt in die Offensive gehen.

Von Frank Zimmermann