Glocke als Zeugnis des Glaubens

Gronau

Zum 95. Geburtstag seiner Mutter Gesine hat der Gronauer Bauingenieur und Bundestagsabgeordnete Karlheinz Busen eine Glocke für die Kapelle auf seinem Gehöft gießen lassen, die nun in Erinnerung an seinen Vater auf den Namen „Franz von Assisi“ getauft wurde. Pfarrer Michael Vehlken durfte zum Weihwasser greifen – was in solchen Fällen eigentlich Bischöfen vorbehalten ist.

Von Guido Kratzkeund