Goldene Brücke für Nikolausverein

Der Bürgermeister hatte den Nikolausverein Epe darauf hingewiesen, dass die Stadtverwaltung dem Verein die Adressdaten aller Eper Kinder nicht mehr zur Verfügung stellen könne – aus Gründen des Datenschutzes. Bislang hatte der Verein diese erhalten, um den Kindern Gutscheine für Nikolaustüten zu schicken. Gegen die angekündigte Änderung durch die Stadtverwaltung liefen der Verein und viele Sympathisanten – nicht zuletzt in sozialen Medien – Sturm. Jetzt hat der Haupt- und Finanzausschuss die Kuh aber wohl vom Eis geholt.

Ein Junge blickt auf die unzähligen begehrten Nikolaustüten, die traditionell am 5. Dezember im Zuge des Nikolausumzugs gegen die zuvor versandten Gutscheine abgegeben werden.

Die allermeisten Kinder in Epe, die das möchten, werden wohl auch in diesem Jahr eine Tüte vom Nikolaus bekommen. Trotz Datenschutz. Dafür dürfte ein entsprechender Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) sorgen. Ernsthaft gefährdet war die Aktion wohl nie, auch wenn das in mancher Berichterstattung und Diskussion anders dargestellt wurde.