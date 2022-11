Ein Jubiläum feierten jetzt die Frauen der „Strick-AG“: Sie können auf das 40-jährige Bestehen ihrer Gemeinschaft zurückblicken. Aus diesem Anlass gab es eine besondere Auszeichnung: Die „Goldene Stricknadel am Bande“ — ein selbst kreierter Orden — wurde jetzt den Mitgliedern der Gruppe im Rahmen einer Jubiläumsfeier überreicht. Außerdem wird eine Tasse mit dem Gruppenfoto künftig den Frühstückstisch der Frauen verschönern.

Auf das 40-jährige Bestehen blicken die Frauen der „Strick-AG“ zurück. 1982 gegründet, teilen die Frauen bis heute Freud und Leid. Aktuell gehören der Gruppe noch zehn Mitglieder an (stehend v.l.): Waltraud Terlinde, Maria Verst, Anita Bernsmann, Rosi Tigges, Marianne Feldkamp, Ulla Bakenecker, Christa Böcker und Theresia Möller; (sitzend v.l.): Evi Schmitz und Rita Nappers.

Die Gründung der Frauengruppe liegt vier Jahrzehnte zurück. Damals kam die Frage auf: Wo, wann und wie können sich Frauen — mit und ohne Kinder — einfach mal treffen und miteinander ins Gespräch kommen? Rita Nappers hatte die Idee, zusammen mit jungen Frauen – Mitglieder der KFD – eine Strickgruppe zu gründen. Schnell fand sich ein Kreis von Frauen, die Interesse daran hatten, sich im Gespräch auszutauschen und nebenbei auch noch das Spiel mit den Maschen von der „Strickmutter“ zu erlernen.

Die Kinder, die in den Anfangsjahren noch im Kinderwagen und später quicklebendig herumtollend dabei waren, sind längst erwachsen. Aber: „Das Zusammensein, der Austausch von Sorgen und Freuden des Alltags, das miteinander Sprechen – all das schweißt bis heute zusammen“, heißt es in einem Bericht der „Strick-AG“ zum Jubiläum. Pättkesfahrten, Wintergänge, viele Feste und Tagesfahrten, aber auch Städtereisen und andere Events standen auf dem Jahresprogramm. Zuletzt ging es nach Lübeck.

Bis heute tut das regelmäßige wöchentliche Treffen gut

Das Fazit zum 40-jährigen Bestehen: „Bis heute tut das regelmäßige wöchentliche Treffen gut.“ Daraus resultiert vermutlich auch eines, was die Gemeinschaft durch die Jahrzehnte ausmacht: Die „Strick-AG“ ist ein vertrauter Kreis, der Freud und Leid miteinander teilt und gemeinsam durch Höhen und Tiefen des Lebens geht. Das gilt auch heute noch für die aktuell zehn verbliebenen Frauen, die beim Jubiläum der drei verstorbenen Strickschwestern gedachten.