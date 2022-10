Google wirft eine ganze Reihe Gronauer Sehenswürdigkeiten aus

Sehenswürdigkeiten in Gronau – zu diesem Thema wurde sicher schon viel diskutiert und noch mehr geschrieben. Wie allerdings sieht es das Internet – heutzutage bei Touristen und Besuchern oftmals erster Anlaufpunkt, wenn es um Infos über eine Destination geht? Eine Eingabe in die allumfassende Suchmaschine Google gibt Aufschluss – und offenbart auch Überraschungen.

„Ganz toller See, super mit kleineren Kindern der Spielplatz, mit Wasserspielplatz und Sandstrand. Absolute Empfehlung.“ Von User Joe Meino erhält der Dreiländersee die Spitzenbewertung. „So einen See wünscht sich wohl jeder in der Nähe zu haben. Ob Badespaß, im Ruderboot oder mit dem Segelboot – für alle dürfte es ein Vergnügen sein“, meint Jörg Dumann. Und beide stehen mit ihren Aussagen wahrlich nicht alleine da. 254 Rezensenten bewerten den im Norden der Dinkelstadt unmittelbar an der Grenze zu Niedersachsen gelegenen See in der Gesamtnote mit 4,5 von 5 Sternen.

Negative Einträge finden sich bei der Sehenswürdigkeit nur ganz selten. Bemängelt werden teilweise Verschmutzungen durch Hundekot und Müll.

Amtsvenn auf Platz 1

Mit seinen 4,5 Sternen steht der Dreiländersee indes nicht an der Spitze der Sehenswürdigkeiten der Stadt: Diese hat das südwestlich von Epe teils auch auf Ahauser Gebiet liegende Amtsvenn inne, das von 42 Rezensenten mit einem nochmaligen Aufschlag von 0,2 Sternen belegt wird. „Sehr schöne Pflanzen- und Tierwelt. Man kann, je nach Jahreszeit beobachten, wie sich alles entwickelt und welche Tiere gerade aktiv sind. Von seltenen Vögeln, über Eidechsen bis hin zu Schlangen, gibt es hier alles zu entdecken“, wird „Metamorphose 1985“ wiedergegeben. „Wunderbare Gegend für einen ruhigen Spaziergang und um die Moorlandschaft zu genießen“, betont User Perry Verveld aus den Niederlanden. Bei den Einträgen fällt auf, dass das Naturschutzgebiet offenbar auch sehr beliebt bei Besuchern aus dem Nachbarland ist.

Weitere Sehenswürdigkeiten

Neben dem Dreiländersee gibt es noch drei weitere Sehenswürdigkeiten mit einer Bewertung von 4,5 Sternen: Das Laga-Gelände mit Rock‘n‘Popmuseum, der Eper Park sowie der Tierpark Gronau bekommen von den Google-Rezensenten ebenfalls das Prädikat „hervorragend“. Letzterer erfährt diese Bewertung von stolzen 1230 Rezensenten, was seine Bedeutung als Freizeitattraktion insbesondere für Familien mit Kindern herausstreicht. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Stadtpark noch einen kleinen Tierpark beinhaltet, der sogar kostenlos ist. Es gibt für einen kleinen Obolus sogar Tiernahrung zum Füttern“ , schreibt beispielsweise User „Gideon“. Und „Hardystylequeen“ meint: „Wir kamen zufällig rechtzeitig zur Fütterungszeit an. Der Tierpfleger erklärte viel zu den jeweiligen Tieren und beantwortete Fragen. Der Eintritt ist frei, leider hatte ich keine Spendenbox gesehen. Ich hätte gerne diesen tollen Tierpark unterstützt.“ Kurz und bündig fasst Thomas Beine zusammen: „Die Gronauer können stolz auf ihre schöne Parkanlage sein.“

Viele Kommentatoren fügen nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ auch Fotos an, die sie bei ihren Besuchen geschossen haben. Immerhin auch fast 900 Google-Rezensionen gibt es zum Laga-Areal. Positiv erwähnt wird, dass das Gelände weiter sehr gut gepflegt wird, obwohl seit der Gartenschau nun schon fast zwei Jahrzehnte vergangenen sind. „Tolle Aufwertung ehemaliger industrieller Brachflächen, mit vielen Spielmöglichkeiten für Kinder und interessanten Gestaltungsbeispielen“, urteilt User Thomas Hülsbusch.

Eine der wenigen negativen Bewertungen gibt Rüdiger Heinrich ab: „Schade, dass dieser Ort nach der tollen Laga von damals heute in Teilen wie ein ‚Lost place‘ erscheint. Ein schönes Beispiel wie man nachhaltig so einen tollen Ort weiterhin präsentiert, ist der Maxi-Park in Hamm.“ Wenn man auf dem Laga-Areal unterwegs ist, dann bietet sich als Besucher natürlich auch eine Besichtigung des Rock‘n‘Popmuseums an: Fast 1200 Rezensenten vergeben in der Summe 4,5 von 5 Sternen, somit ebenfalls ein „hervorragend“.

Das gleiche Prädikat erhält schließlich auch der Eper Park. Beispielhaft sei eine Rezension von User „Timo S.B.“ genannt: „Schönster Park in der Umgebung von Gronau. Mit vielen Möglichkeiten vom Skaten über Enten füttern bis hin zum Abenteuerspielplatz – oder einfach nur zum Spazierengehen.“

Last but not least wird bei der Eingabe „Gronau“ in die Suchmaschine als Sehenswürdigkeit auch das Udo-Lindenberg-Denkmal auf dem Kreisverkehr Ochtruper Straße aufgeführt. Die Bronzefigur erhält eine Benotung von 4,0. „Besuch für Udo-Fans ein Muss“ befindet User „BReakOut Dami“.