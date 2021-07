Gottesdienst mit exotischem Touch

Gronau

Der Taufgottesdienst am Sonntag hatte einen exotischen Touch: Koi-Karpfen aus Kunststoff hingen an drei kleinen Fahnenmasten im Garten des Paul-Gerhardt-Heims, wo der Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert wurde. Die Fische hatte das Pfarrerehepaar Tyburski mitgebracht. Die beiden befinden sich auf einem fünfwöchigen Heimaturlaub in Deutschland, besuchen Familie und Freunde. Seit drei Jahren leben und arbeiten sie bereits in Tokio, nachdem sie viele Jahre in Epe gewirkt hatten.

Von Martin Borck