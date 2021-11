„Granatenstarke“ Unterhaltung

Drei Künstler wollen am kommenden Freitag für Spaß in der Latüchte sorgen.

Comedy-Show in der Latüchte in Epe

Bei der Mixed Comedy Show in der Latüchte in Epe sind diesmal (v.l.) Oliver Thom, Timur Turga, Keirut Wenzel und Marvin Spencer zu Gast.

Die 22. Ausgabe der „Mixed Comedy Show“ findet am Freitag (19. November) in der Latüchte in Epe statt. Moderator Oliver Thom verspricht einen sehr lustigen und unterhaltsamen Abend mit den Künstlern Marvin Spencer, Timur Turga und Keirut Wenzel.

Der Betreiber des Latüchte, Stephan Gründken, freut sich vor allem auf Marvin Spencer aus Hamburg. „Der Typ ist ein echter Knaller. Mit seiner trockenen Art und einer hohen Gagdichte wird der unseren Saal zum Kochen bringen.“ Beginn der Show ist um 20.30 Uhr. Einlass ab 19.30 Uhr.

„Die drei Comedians sind granatenstark und werden dem Publikum vor Lachen die Tränen in die Augen treiben.“ Davon ist Oliver Thom, Organisator der Veranstaltung, überzeugt. Keirut Wenzel aus Köln ist Diplombiologe und war schon während seines Studiums zu Gast in unzähligen Comedy-Shows. Überall im Alltag sieht er die Biologie lauern und bringt das mit sehr lustigen Geschichten auf die Bühne. Jan Preuß, gelernter Erzieher und Schauspieler, nimmt vor allem die Kindererziehung auf die Schippe. Und Marvin Spencer aus Hamburg gelingt in seinem Programm der fast unmögliche, humorvolle Spagat zwischen Politik, Religion, Gesellschaft und seine privaten Abgründe. Tickets für die Veranstaltung gibt es in der Latüchte, Gronauer Straße 16, bei Eventim und auf der Webseite www.mixedcomedyshow.de. Die Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Es gilt die 3G-Regel.