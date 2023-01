Auf der Grenze der Bauerschaften Sunderhook und Kottiger Hook: Baumfällung im größeren Stil

Etliche dicke Baumstämme liegen abtransportbereit neben dem Wirtschaftsweg, im angrenzenden Acker sind Holzpflöcke mit bunten Spitzen zu entdecken: Die Spekulationen schießen hoch, was sich da an der Grenze der beiden Bauerschaften Kottiger Hook und Sunderhook im Gronauer Westen nicht weit vom Amtsvennweg und südlich der Straße Flörweg tut. Ein Leser dieser Zeitung, der seinen Namen nicht in derselben lesen möchte, spricht von einer größeren Infrastrukturmaßnahme, die dort umgesetzt werden solle, „ohne dass die Bevölkerung davon was mitbekommt“. Konkret ist die Rede von einem Umspannwerk. Größenordnung: stattliche 20 Hektar.

