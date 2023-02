Grenzgaststätte unter Denkmalschutz?

Gronau

„Es ist bedauerlich, dass wir keinen Stadtbaurat, sondern einen Juristen im Amt als Dezernenten haben.“ Was Herbert Krause, Fraktionsvorsitzender von Pro Bürgerschaft im Rat der Stadt Gronau, in Wut versetzt, schiebt er direkt hinterher: „Die blinde Zerstörungswut muss in unserer Stadt beendet werden.“

-guk-