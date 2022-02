Dieses Foto aus dem WN-Archiv bietet eine Steilvorlage, um zu schreiben, die katholische Kirche sei in Schieflage geraten. In der aktuellen Debatte geht es aber nicht konkret um die St.-Antonius-Gemeinde, sondern um die katholische Kirche in Deutschland. Und diese Debatte ist sehr wohl in Gronau angekommen. Pastor Michael Vehlken, Leitender Pfarrer der St.-Antonius-Gemeinde Gronau hat dazu gegenüber den WN eine sehr klare Stellungnahme abgegeben.

Foto: privat