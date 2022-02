Gronau nimmt Vorreiterrolle ein

755 Flüchtlinge leben derzeit in Gronau, 266 von ihnen in Notunterkünften. Über den aktuellen Stand berichtete Ahmet Sezer am Dienstagabend im Integrationsrat. Der Integrationsbeauftragte gab in seinem Jahresbericht einen Überblick. Während der Flüchtlingswelle 2015 waren der Stadt 438 Flüchtlinge – damals vorwiegend aus Syrien – zugewiesen worden; im vergangenen Jahr waren es insgesamt 78. Denen standen 40 Abgänge gegenüber.

