Gronau schützt das Klima

In einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 28. Juli (Mittwoch) um 18 Uhr wird in der Bürgerhalle über das Projekt informiert. Wie soll in Gronau Klimaschutz durchgeführt werden? Wie kann ein klimafreundliches Gronau im Jahr 2035 aussehen? Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Vorschläge und Ideen zu möglichen Leitbildern, Handlungsfeldern und Maßnahmen einzubringen. Die Vorschläge werden gesammelt, gemeinsam diskutiert und in den Erstellungsprozess des Klimaschutzkonzeptes einbezogen.

Bevölkerung ist eingeladen

„Das Konzept ist eine Chance für alle, klimarelevante Maßnahmen für die nächsten zehn bis 15 Jahre mitzugestalten“, sagt Klimaschutzmanagerin Carolin Wicke. „Wir erhoffen uns eine rege Teilnahme, um das Konzept besser auf Gronau und die Wünsche aus der Bevölkerung zuschneiden zu können.“

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter gronau.de /anmeldeformular-auftakt, per E-Mail an klimaschutz@gronau.de oder unter 02562 12471 erforderlich.

„ »Das Konzept ist eine Chance für alle, klimarelevante Maßnahmen für die nächsten zehn bis 15 Jahre mitzugestalten.« “ Klimaschutzmanagerin Carolin Wicke

Wer nicht an der Auftaktveranstaltung teilnehmen kann, hat dennoch die Möglichkeit, Ideen in das Projekt einzubringen. Zum Beispiel können bis zum 10. Oktober Vorschläge auf www.klima-ideen.gronau.de eingereicht werden. Darüber hinaus finden nach den Sommerferien themenbezogene Klimawerkstätten statt, bei denen Interessierte zum jeweiligen Handlungsfeld mitdiskutieren können. Die Workshops befassen sich mit den Themen „Anpassung an den Klimawandel“, „Klimabildung und Konsum“, „Planen, Bauen, Sanieren“ und „Energie“. Näheres zu Themen, Terminen und Anmeldemöglichkeiten ist unter www.gronau.de/anmeldeformular-klimawerkstaetten zu finden. Alle Interessierten sind eingeladen.