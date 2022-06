Gronau soll „sicherer Hafen“ werden

Zurzeit wird – besonders auch in Gronau – über das Schicksal von Menschen auf der Flucht diskutiert. Der Fokus liegt in diesen Diskussionen aber ganz überwiegend auf Menschen aus der Ukraine. Das wirft Fragen auf. Zum Beispiel die eines elfjährigen Mädchens aus Afghanistan, das in Gronau lebt: „Was ist an dem Krieg in meinem Land so anders als an dem Krieg in der Ukraine?“, fragte das Mädchen Britta Siepmann, die sich unter anderem ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Das Mädchen hatte mitbekommen, dass Kinder aus der Ukraine deutlich mehr Unterstützung erhalten als Kinder aus anderen Ländern.

