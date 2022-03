„Gronau“ soll zur Marke werden

Mit einer neuen Corporate Identity wurde im Rathaus bereits begonnen. Jetzt soll der Markenbildungsprozess richtig an Fahrt aufnehmen. In der Politik gibt es bereits damit verbundene Hoffnungen, die über den eigentliche Prozess hinausgeht.

„Brands and friends“ starten Prozess

Die Idee, dass die Stadt Gronau ein Leitbild erhalten soll, ist nicht neu. 2019 fasste die Politik den Beschluss, 2021 wurde mit den Arbeiten begonnen. So gibt es aktuell nicht nur einen Katalog, der genau regelt, wie sich die Stadt beispielsweise auf offiziellen Dokumenten zu erkennen gibt. Es wurde auch der Auftrag an eine Agentur vergeben, den Marken- und Leitbildprozess in der Dinkelstadt durchzuführen.