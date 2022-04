Wärmepumpen liegen im Trend

So wie das Team der Firma Kleine-Ruse haben Handwerksbetriebe in der Region immer öfter mit dem Einbau von Heizungsanlagen mit Wärmepumpentechnik zu tun. Gas und Öl entwickeln sich offensichtlich zu Auslaufmodellen.

Siegfried Köstering, Inhaber des gleichnamigen Gronauer Heizungsbaubetriebs, hat sich schon länger mit dem Thema Altbausanierung mit Wärmepumpe auseinandergesetzt. Auch am eigenen Betriebsgebäude wurde eine solche Anlage erfolgreich in Betrieb genommen.

„Bei Kunden muss geschaut werden, welche Heizkörper dort installiert sind“, erklärt Köstering einen wichtigen Faktor. „Geklärt werden muss die Frage: Laufen die auch auf 55 Grad?“ Mittlerweile hat er einige Anlagen in Bestandsgebäuden schon eingebaut. „Und es gab noch keine Beschwerde.“

Lange Lieferzeiten wegen Corona und hoher Nachfrage

Vor dem Austausch einer Heizungsanlage steht immer eine Betriebswirtschaftlichkeitsberechnung, in die verschiedene Faktoren einfließen. „Beim Vergleich Gas, Wärmepumpe und Hybridanlage hat sich die Wärmepumpe durchgesetzt“, beschreibt Köstering die vorliegenden Ergebnisse. „Im Neubau gibt es die ja nur noch.“

Beim Wunsch nach Umrüsten auf die Schnelle warnt der Heizungsbauer vor zu viel Optimismus. „Wir haben zwei Sachen auf einmal: Corona-Produktionseinschränkungen und auch eine hohe Nachfrage.“ So müsse mit bis zu zehn Wochen Lieferzeit gerechnet werden. Und da der Staat aktuell die Umrüstung mit 35 Prozent fördert, müsse vor der Bestellung auch auf die Genehmigung durch die Bafa gewartet werden. „Die meisten Leute kommen schon, bevor die alte Heizung kaputtgeht.“ So könne der Austausch dann in Ruhe geplant werden. „Das Telefon klingelt bei uns Sturm“, freut sich auch Philipp Kleine-Ruse über ein starkes Kundeninteresse. „Wir hatten ohnehin schon eine starke Nachfrage. Seitdem Putin verrückt spielt, wollen die Leute alle Wärmepumpen haben.“

Hybridheizung statt Wärmepumpe

Für einen ersten Check benötigt er Infos über den bisherigen Jahresverbrauch um zu kalkulieren, wie die Anlage dimensioniert werden muss. „Sie benötigt durch die Pufferspeicher auch mehr Platz als eine Gasheizung“, weist Kleine-Ruse auf einen Unterschied zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hin, für die sich über 90 Prozent der Kunden entscheiden.

Wichtig seien auch der Sanierungsstand und das Heizsystem sowie der Warmwasserbedarf. „Es ist kein Stangenprodukt“, betont Kleine-Ruse. Wichtig sei es immer, die konkreten Gegebenheiten anschauen. Eine Alternative zum kompletten Wechsel auf eine Wärmepumpe stelle eine Hybridheizung dar. Sie sorge immer noch für 70 Prozent Einsparung beim Gasverbrauch.

„Im Moment arbeiten wir mit einer Vorlaufzeit von rund vier Wochen“, verweist er darauf, dass es bei einigen Herstellern auch schon starke Lieferschwierigkeiten gebe. „Langsam zeichnet sich ab, dass es enger werden könnte.“ Die Produktionen würden allerdings angepasst. Gas-Brennwert sei dagegen eine auslaufende Technik. Auch deutsche Traditionshersteller würden diese nicht mehr weiter entwickeln, da sie die Einsparpotenziale als ausgeschöpft ansehen. Auch sie setzten auf Wärmepumpen.

Im Markt nehmen sie bei Kleine-Ruse mittlerweile 40 Prozent ein – mit steigender Tendenz. Vorher sei dies bei Bestandsgebäuden seltener der Fall gewesen. „Wir schicken unsere Jungs permanent zu Schulungen“, sieht der Firmenjunior in der Weiterbildung einen Auftrag an die Handwerksunternehmen. „Die machen zum Teil nichts anderes mehr als Wärmepumpen.“ Das sei eine neue Entwicklung.