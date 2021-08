Gronau wartet länger auf Glasfaser

Das dürfte bei all denen für lange Gesichter sorgen, die sich zeitnah auf ein Glasfasernetz in ganz Gronau gefreut haben: Um ein Netz in Gronau errichten zu können, ist die Deutsche Glasfaser (DG) auf geeignete Standorte für ihre garagengroßen Verteilstandorte – im Fachjargon als PoPs (Points of Presence) bezeichnet – angewiesen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagvormittag mitteilte, hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt in nichtöffentlicher Sitzung am Mittwochabend dagegen ausgesprochen. Es wird weder eine Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen abgeschlossenen, noch sollen Grundstücksgeschäfte getätigt werden.

