Gronauer kämpft mit Spendenaktion gegen den Krebs

Der 17. Februar hat das Leben der beiden Gronauer Bastian Oude Lansink (30) und seiner Partnerin Chantal Reiners (29) komplett verändert. An diesem Tag hatte Oude Lansink einen epileptischen Anfall. Zuvor war der 30-Jährige nie groß krank.

Die Ärzte sind zunächst ratlos. Gehen von einem Fuchs-, oder Schweinebandwurm aus, der sich im Kopf festgesetzt hat. Also einem Parasiten.

Doch nach einigen Wochen des Wartens, nach unzähligen Analysen und Untersuchungen, kommt die erschütternde Diagnose: Bastian Oude Lansink hat Lungenkrebs. Er ist an einem Lungenkarzinom im Endstadium erkrankt. Und der Krebs hat bereits breit gestreut, Metastasen sitzen an den Knochen, an der Leber, an den Lymphknoten, im Gehirn. Das hat wohl den epileptischen Anfall ausgelöst. „Ein Glück, sonst wüsste ich immer noch nicht, dass ich Krebs habe“, sagt Oude Lansink.

Schock-Diagnose Lungenkrebs

Dennoch war die Diagnose für ihn, seine Freundin, seine Freunde, seine Familie, ein Schock. Der sonst völlig gesunde und fitte, junge Mann soll laut einer ersten Diagnose der Ärzte nur noch wenige Monate zu leben haben.

Verzweiflung, Trauer, Wut, große Angst, Unverständnis. Nicht wenige würden an so einer Nachricht zerbrechen. Sich ihrem Schicksal hingeben. Spricht man mit Oude Lansink und seiner Freundin Chantal Reiners, dann merkt man: die beiden nicht. „Ich habe doch keine Wahl. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde kämpfen. Ich hoffe, dass ich wieder gesund werde“, sagt der 30-Jährige.

Schon kurz nach der Diagnose beginnt die Bestrahlung, besonders im Kopfbereich. „Das war sehr akut. Sonst hätte Bastian kurz danach schon querschnittsgelähmt sein können“, sagt Reiners. Vier Wochen lang Intensivbestrahlung im Uniklinikum Münster, dort ist das Westdeutsche Tumorzentrum angesiedelt. Müde und erschöpft war Oude Lansink danach, erzählt er. Doch sonst habe er die Bestrahlung gut überstanden. Auch wenn er wegen einer Lungenentzündung vor einigen Tagen schon wieder ins Krankenhaus musste.

Bessere Chancen durch spezielle Mutation

Seit zwei Wochen nimmt er nun starke Krebsmedikamente. Der kleine Hoffnungsschimmer: Der Gronauer ist an einer sogenannten ALK-positiven Mutation erkrankt. Das ist eine Form von Lungenkrebs, die in der Regel junge, sportlich aktive Menschen, die zumeist Nichtraucher sind, trifft. Hört sich ziemlich ungerecht an. Allerdings verlängert die Art der Mutation seine Lebenserwartung im Vergleich zu anderen Krebsarten ein bisschen.

2007 wurde die Form der Mutation erstmals entdeckt. Damals lag die Lebenserwartung nur bei wenigen Monaten, mittlerweile durchschnittlich bei acht Jahren ab Diagnose. Die Medikamente, die Oude Lansink nun nimmt, seien noch recht neu. Und sie seien zielgerichteter als eine Chemotherapie bei dieser Art der Krebserkrankung. „Wir hoffen, dass die Wissenschaft bald große Fortschritte macht“, sagt Oude Lansink, der deshalb auch an einer ergänzenden Studie teilnimmt.

Eine unglaubliche Liebesgeschichte

Hoffnung. Doch Stand jetzt stehen die Chancen auf ein langes, erfülltes Leben schlecht. Genau das wollen Bastian Oude Lansink und seine Freundin Chantal Reiners aber nicht akzeptieren. Schließlich haben die beiden sich erst vor wenigen Monaten wiedergefunden. „Ich habe Chantal kennengelernt, als ich 15 war. Ich habe sie immer toll gefunden“, erzählt Oude Lansink. Beide haben damals füreinander geschwärmt – ohne, dass der jeweils andere davon wusste. Unerkannte, gegenseitige Liebe. Es habe sich damals einfach nicht ergeben.

Und so seien sie zunächst ihre eigenen Wege gegangen. Bis Reiners vor zwei Jahren völlig zufällig genau in die Wohnung neben Oude Lansink zog. Der hatte damals zwar eine Freundin. Doch die Liebe zu Chantal Reiners war größer. „Ich habe dann einen harten Cut gemacht und mich getrennt. Wir haben es versucht. Und es hat geklappt“, erzählt er lächelnd.

Es könnte eine wundervolle Liebesgeschichte zweier Gronauer sein. Reiners und Oude Lansink machten Pläne, sprachen über Urlaube, ihre gemeinsame Zukunft – bis zur Diagnose Anfang des Jahres.

Bewährte, aber nicht bezahlte Methode

Zeit gewinnen und auf die Wissenschaft hoffen. Das ist nun das Ziel der beiden. Um möglichst viel Zeit zu gewinnen, wollen sie auch abseits der klassischen Schulmedizin – die von der Krankenkasse übernommen wird – nichts unversucht lassen.

Deshalb setzen sie unter anderem auf ein Verfahren, welches Hyperthermie genannt wird. „Ich liege dabei unter einer Decke. Die Tumore werden auf 42 Grad erwärmt. Das mögen die gar nicht“, erzählt Oude Lansink. Das Verfahren werde zwar noch nicht für alle Patienten von der Krankenkasse übernommen – gehöre mittlerweile aber an zahlreichen Unikliniken oder der Charité in Berlin zum Standardbehandlungsverfahren. Auch ein Gronauer Arzt bietet Hyperthermie an, bei dem ist Oude Lansink nun in Behandlung.

„ Wir hatten gehofft, dass da vielleicht ein paar hundert Euro zusammen kommen. “ Chantan Reiners

Das Problem: Jede der wöchentlichen Behandlungen kostet über 400 Euro. Zwar sei es – aufgrund der guten Studienlage und Ergebnisse – eventuell möglich, sich die Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse zu erklagen. „Ich bin am überlegen, es gibt Anwälte, die darauf spezialisiert sind“, sagt Oude Lansink. In speziellen Fällen übernimmt die Krankenkasse auch die Behandlung. Doch bis da eine Entscheidung gefallen ist, könnte es dauern. Zeit, die Oude Lansink nicht habe.

45.000 Euro innerhalb von drei Tagen

Freundinnen von Chantal Reiners kamen deshalb auf die Idee, eine Spendenaktion zu starten. „Wir hatten gehofft, dass da vielleicht ein paar hundert Euro zusammen kommen“, sagt sie.

Mitte April, zwei Monate nach dem epileptischen Anfall, startete Reiners die Spendenaktion auf der Spendenplattform „Gofundme“ für ihren erkranken Freund. Innerhalb von 24 Stunden kamen 20.000 Euro zusammen. Nach drei Tagen waren es 45.000 Euro. „Das ist Wahnsinn, damit hätten wir niemals ansatzweise gerechnet“, sagt Oude Lansink – der sich ausdrücklich bei allen Spendern bedankt. Die meisten Spenden kommen von Freunden, von Arbeitskollegen, aus der Familie. Geld von Gronauern, für einen Gronauer. Auch von Leuten, mit denen man früher vielleicht mal Streit hatte oder von denen man Jahre lang nichts gehört hat. „Plötzlich ist das Kriegsbeil bei allen begraben“, sagt Reiners.

„ Aber wenn es die letzte Zeit zusammen ist, dann will ich nicht Trübsal blasen. “ Bastian Oude Lansink

Die Spenden möchten die beiden neben den Hyperthermie-Behandlungen auch für weitere alternative Behandlungen oder passende Nahrungsergänzungsmittel ausgeben. „Wir probieren, uns jetzt so gesund wie es geht zu ernähren. Wir versuchen einfach alles“, betont Reiners. „Dabei ist das für Bastian unglaublich schwer, dieses Geld anzunehmen.“

So optimistisch und hoffnungsvoll die beiden gerne sein möchten – natürlich wissen sie, dass die Krankheit am Ende dennoch gewinnen kann. „Aber wenn es die letzte Zeit zusammen ist, dann will ich nicht Trübsal blasen“, sagt Oude Lansink.

Spenden sind über die Spendenplattform Gofundme möglich: gofundme.com/f/6mguy