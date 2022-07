Gronauer Ehepaar unterwegs in Kanada und Alaska

Eine Familienfeier führte Ulrich und Ulla Engelmann aus Gronau nach Minnesota in die USA. Danach verwirklichten sie sich einen Traum: Sie flogen nach Kanada, in den Bundesstaat Britisch Columbia mit der Hauptstadt Vancouver. Von dort starteten sie eine Kreuzfahrt über „eine der wohl schönsten Wasserstraßen der Welt“, wie sie schreiben: die „Inside Passage“ in Alaska. Sie verläuft von Britisch Columbia bis nach Alaska.

Entlang der Fjordküste wechseln sich gewaltige Gletscher mit einsamen Buchten ab. Ein Insellabyrinth bietet Lebensraum für eine faszinierende Tierwelt, erzählen die beiden: Wale, Delfine, Seelöwen, Fischotter und Schwärme von Weißkopfseeadlern. Von der Küste ziehe sich die traumhafte Natur bis weit ins Landesinnere mit den riesigen gemäßigten Regenwäldern des unberührten Tongass National Forest bis zum „Mendenhall Glacier“. Der Gletscher sei ein Ausläufer des fast 4000 Quadratkilometer großen „Juneau Icefields“.

Goldrausch lockt Zehntausende an

Die Hauptstadt von Alaska, Juneau, sei ein unscheinbarer Küstenort mit etwa 32 000 Einwohnern und nur mit Schiff und Flugzeug zu erreichender Ort. Die Straßen enden im „Nirgendwo“. 1880 hatte ein Josef Juneau in der Nähe des Ortes Gold in größeren Mengen gefunden. Dort und am berühmten Klondike River startete der wohl größte Goldrausch der Geschichte. Bis zu 10 000 Menschen überwinterten dort damals bei minus 40 Grad in Zelten.

Die Schiffsreise der Engelmann endete in Skagway, von wo man aus mit der Eisenbahn am Klondike River über den sogenannten White Pass, auch Dead Horse Trail genannt, bis an die kanadische Grenze fahren kann. Die harten Bedingungen im Winter kosteten während des Baus des Passes vielen Pferden das Leben, was der Strecke den Namen gab.

Während der Schiffsfahrt zurück nach Vancouver konnte das Ehepaar schwimmende Eisberge beobachten. „Irgendwie fiel mir dabei immer die Titanic ein“, so Ulrich Engelmann. Sein Resümee: „Der weite Weg von Gronau nach Alaska ist einfach jede Meile wert.“

