Gronauer lockte Freund womöglich in eine Falle

Im Fall des Übergriffs auf einen 21 Jahre alten Gronauer im Oktober am Schöttelkotter Damm (wir berichteten) hat im Strafverfahren am Landgericht am Donnerstag jener Freund ausgesagt, der ihn mutmaßlich erst in diese schwere Lage gebracht hat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie