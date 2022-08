Gronauer sind Darsteller bei Imagekampagne für das THW

Manch einer wird sie vielleicht kennen, die junge Frau in THW-Uniform, die nur wenige Meter von der Unterkunft der Hilfsorganisation in Gronau von einer großen Plakatwand lacht: Zusammen mit weiteren Aktiven des heimischen Ortsverbands ist Meike Kemper Teil einer Imagekampagne, die der Verband jetzt zur Mitgliederwerbung gestartet hat. Im Frühjahr gab es dazu Fotoshootings und Dreharbeiten auf dem THW-Gelände in Wesel.

Die junge Frau mit der Kettensäge lächelt auch in Gronau von Plakatwänden. Sie trägt die Einsatzkleidung des Technischen Hilfswerks (THW). Es handelt sich um Meike Kemper aus Gronau, die jetzt Teil einer neuen THW-Imagekampagne ist.

Das THW als Einsatzorganisation des Bundes wird größtenteils ehrenamtlich betrieben, auch in Gronau gibt es einen Ortsverband. Gut 80 000 Helferinnen und Helfer sind deutschlandweit aktiv, helfen nach Stürmen und Hochwassern, erzeugen Strom oder Trinkwasser, retten Menschen aus zerstörten Gebäuden und vieles mehr.

Um auch in Zukunft genügend helfende Hände in der Organisation zu haben, hat die THW-Leitung eine neue Werbekampagne aufgelegt. Mit dabei: insgesamt sechs Helferinnen und Helfer aus Gronau. Im April nahmen sie an den Dreharbeiten und Fotoshootings zur neuen Kampagne in Wesel teil, die Plakate hängen seit Mitte der Woche auch in Gronau.

„Das THW-Übungsgelände unserer Regionalstelle in Wesel ist eines der umfangreichsten in Deutschland und bot fast perfekte Bedingungen für den Dreh“, erläutert der Gronauer THW-Ortsbeauftragte Florian Ewering. Er gehörte ebenfalls zum Team am Set in Wesel. „Da wir organisatorisch zu Wesel gehören und einen relativ hohen Frauenanteil in Gronau haben, wurden wir gefragt, ob wir mit einigen Helferinnen und Helfern teilnehmen wollten. Alle Geschlechter sollen ja angesprochen werden“, fährt er fort.

Durchgeführt wurden die Film- und Fotoaufnahmen von einer erfahrenen Filmcrew aus der Werbebranche, teils mit eigenen Darstellern. Die echten Hilfskräfte vom THW kamen häufig in den Hintergrund oder bedienten die gefährlicheren Werkzeuge.

Tiago Marques vom THW Gronau seilt sich filmreif ab. Gesichert wird er von Gronauer Kameraden auf dem Dach eines Übungshauses. Der Kameramann im Korb der Arbeitsbühne wird vom Ortsbeauftragten Florian Ewering befördert. Foto: Ina Alies

Im Kriechgang unter dem Trümmerberg

„Der Darsteller für den Dreh im Kriechgang unter einem Trümmerberg hatte Platzangst, also wurde ich gefragt, ob ich einspringen könne“, erzählt Jarno Hörst vom THW Gronau. „Schon in unserer Jugendgruppe kletterte ich bei Übungen in diesen Trümmern, mir macht das nichts“, stellt er salopp fest. THW-Helferin Meike Kemper ist sogar eines der Gesichter der Kampagne geworden – an der Motorsäge. „Nur ausgebildete Personen dürfen die bedienen“, sagt sie. „Ich habe sämtliche im THW vorgeschriebenen Ausbildungen dafür absolviert, also kam ich vor die Kameras“, sagt sie strahlend. An der schweren Motorsäge räumte sie dann mit dem Klischee vom „schwachen Geschlecht“ gründlich auf. Ihr Bild mit Helm, Kettensäge und gesägten Baumstämmen hängt nun an der Vereinsstraße auf einer riesigen Plakatwand – keine hundert Meter von der THW-Unterkunft entfernt.

Schweres THW-Gerät wurde für die Imagekampagne im Weseler Kieswerk aufgefahren. Die Gronauer THWler packten auch da gerne mit an. Foto: Ralf Kosse

Weitere Dreharbeiten fanden in einem Weseler Kieswerk statt, dort wurde das ganz große Geschütz aufgefahren und ein Querschnitt durch die vielfältigen Arbeiten im THW geboten: Boote und Sandsackdeiche, riesige Pumpen, Lkw, Bagger und Kräne sorgten zusammen mit Nebelmaschinen beim stimmungsvollen Sonnenaufgang für beeindruckende Bilder. Die resultierenden Werbespots sind bereits bei YouTube und Co. zu sehen. Gronauer Gesichter sind immer wieder kurz im Bild.

Spannende Dreharbeiten

„Filmstars werden wir sicher nicht damit“, schmunzelt Ewering. „Aber die Dreharbeiten waren schon spannend. 20 bis 30 Wiederholungen ein und derselben Szene hatte ich nicht erwartet. Das fortwährende Hin- und Hertragen von schweren Stromaggregaten hat einigen unserer Helfer einen ordentlichen Muskelkater eingebracht“, lacht er und fährt fort: „Für uns ist es aber ein riesiger Glücksfall. Einerseits können wir dem ganzen THW helfen, noch stärker zu werden und mehr Hilfskräfte zu bekommen. Außerdem haben wir Mitglieder aus unserem eigenen Ortsverband auf den Bildern, für uns eine besondere Werbung. Wir würden nämlich gerne noch weitere Interessenten bei uns begrüßen.“