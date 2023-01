Gronaus langer Weg zur Stadtwerdung

Keine Frage: Deutschlandweit boomt die Zulassung von reinen Elektrofahrzeugen. Im Dezember des vergangenen Jahres wurden erstmals mehr als 100.000 neue Wagen dieses Typs in den Verkehr gebracht. Ähnlich steil nach oben verläuft die Kurve auch bei den Zulassungen von Hybrid-Fahrzeugen, die neben dem E-Antrieb auch noch einen Verbrenner für längere Fahrten an Bord haben.

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Stadtwerdung findet am Montag (6. Februar) um 16.30 Uhr beim Heimatverein Gronau eine Vortragsveranstaltung zur jüngeren Gronauer Ortsgeschichte statt. In dem Referat beschäftigt sich Stadtarchivar Gerhard Lippert mit der Ausgangslage der beginnenden Industrialisierung ab 1850 und dem immer dringlicher werdenden Bedürfnis einer Gebietserweiterung. War doch das „Stedeken“ Gronau, so seine damalige Titularbezeichnung, ohne eigenes Umland vollständig vom Eper Kirchspiel umschlungen.

Stedeken Gronau

Die beengte Altstadt bot kein wirkliches Potenzial für den Ausbau von Siedlungen, die Textilindustrie lag vielfach in der Eilermark, also auf Eper Gebiet. Letzteres bewirkte, dass trotz steigender kommunaler Lasten nur ein geringes Steueraufkommen in die Gemeindekasse floss. Seit 1874 strebte man daher eine deutliche Erweiterung des Stadtgebietes an, das damals bei stark steigenden Bevölkerungszahlen nur rund 0,4 Quadratkilometer umfasste.

Auf Grund der intensiven Bemühungen des damaligen Amtmanns August Hahn wurde schließlich den Bedürfnissen der Gronauer Kommune entsprochen. Auf Grund weiterer, gut begründeter Anträge wurde schließlich zum 1. April 1898 Gronau der Eilermark vereinigt. Zudem erhielt Gronau mit Schreiben vom 27. Dezember 1897 die offiziellen Stadtrechte verliehen. Danach setzte bis etwa zum Ersten Weltkrieg eine wirtschaftliche Blütezeit ein, die das Stadtbild insbesondere durch öffentliche Bauten erheblich veränderte: Aus dem kleinen, ehemals beschaulichen „Stedeken“ entwickelte sich unter dem Bürgermeister August Hahn alsbald eine von der Textilindustrie geprägte Stadt mit über 10 000 Einwohnern, die alle anderen Orte im ehemaligen Kreis Ahaus überflügelte.